14.03.2018, 22:08 Uhr | dpa

München (dpa/lby) - Wegen des Funds eines verdächtigen Gepäckstücks ist ein Teil des Münchner Hauptbahnhofs am Mittwochabend kurzzeitig gesperrt gewesen. Betroffen waren die Gleise 23 bis 26, also der nördliche Bereich, wie die Bundespolizei per Twitter mitteilte. Spezialkräfte waren vor Ort. Recht schnell stellte sich jedoch heraus: Der Rucksack war ungefährlich.