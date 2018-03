Drei Verhaftungen bei Großrazzia in Leipzig

15.03.2018, 00:09 Uhr | dpa

Bei der Großrazzia von Polizei und Zoll am Mittwoch in Leipzig sind drei Personen verhaftet worden. Sie seien per Haftbefehl gesucht gewesen, teilten das Landeskriminalamt, die Bundespolizei, die Polizeidirektion Leipzig und der Zoll am späten Abend mit. Bei den mehrstündigen Durchsuchungsmaßnahmen haben die Einsatzkräfte den Angaben nach Verstöße gegen das Glücksspiel- und Waffengesetz fest. Auf Schwarzarbeit spezialisierte Zollfahnder kontrollierten 23 Objekte. Die Ermittler stellten mehr als 60000 Euro und mehr als 10000 Zigaretten sicher.