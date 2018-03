Landtag befasst sich mit Diesel-Fahrverboten in Innenstädten

15.03.2018, 01:48 Uhr | dpa

Umweltaktivisten vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Foto: Sebastian Willnow (Quelle: dpa)

Der Sächsische Landtag befasst sich heute mit Diesel-Fahrverboten in Innenstädten. Das Thema war von der Regierungskoalition auf die Tagesordnung gesetzt worden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im Februar entschieden, dass Kommunen grundsätzlich Fahrverbote für ältere Dieselautos verhängen können. Die ausführliche Begründung des Urteils steht noch aus. Sachsen sah sich nach dem Urteil nicht betroffen. Nach Angaben des Umweltministeriums sind die Grenzwerte für Stickoxide im vergangenen Jahr in sächsischen Städten eingehalten worden.