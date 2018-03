Herrmann berichtet im Landtag über Münchner S-Bahn-Pannen

15.03.2018, 03:09 Uhr | dpa

Menschen warten in München bei Schneewetter auf eine S-Bahn. Foto: Stephan Jansen/Archiv (Quelle: dpa)

Nach der Pannenserie bei der Münchner S-Bahn will Bayerns Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) im Landtag wieder für Vertrauen in den Bahnverkehr werben. Darüber hinaus will Herrmann im Ausschuss auch über weitere Schienenprojekte berichten.

Zu der Sitzung des Verkehrsausschusses hatte ihn die SPD-Landtagsfraktion geladen. Begleitet wird er vom Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für den Freistaat Bayern, Klaus-Dieter Josel. Ende Februar und Anfang März hatte eine Reihe von Schwierigkeiten für S-Bahnausfälle und massive Verspätungen in München gesorgt. Teilweise mussten tausende Pendler stundenlang bei klirrender Kälte warten.

München war zwar nicht die einzige Millionenstadt in Deutschland, die in der Zeit Probleme im öffentlichen Personennahverkehr wegen massiver Kälte hatte, kleine Störungen können in der bayerischen Hauptstadt aber besonders große Wirkungen entfalten. Denn die Stammstrecke, die quer durch die Münchner Innenstadt verläuft, ist die wichtigste Verkehrsader. Kommt es auf ihr zu Störungen, kann auch gleich das ganze Netz betroffen sein. Rund 840 000 Menschen nutzen die S-Bahn pro Werktag. Das sind mehr als zwei Drittel der Passagiere im gesamten Schienenverkehr Bayerns.