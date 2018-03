Jährlich 40 000 Tonnen Bratwurst aus Thüringen

15.03.2018, 05:49 Uhr | dpa

Thüringens Bratwursthersteller bekommen jetzt auch den Trend zu weniger Fleischkonsum zu spüren. Nach dem starken Aufwärtstrend durch die Anerkennung der Thüringer Bratwurst als EU-geschützte regionale Spezialität sei der Absatz inzwischen relativ stabil bei jährlich etwa 40 000 Tonnen, sagte der Geschäftsführer des Herkunftsverbandes Thüringer und Eichsfelder Wurst und Fleisch, Uwe Keith, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben einen insgesamt stagnierenden Fleisch- und Wurstmarkt, in dem sich die Bratwurst aber gut behauptet." Mit einem Spektakel um Thüringens Wurstklassiker soll die Grillsaison im Freistaat am Samstag in Erfurt eröffnet werden.