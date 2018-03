Schiff kollidiert auf Mittellandkanal

15.03.2018, 05:49 Uhr | dpa

Auf dem Mittellandkanal im Haldensleber Hafen bei Magdeburg ist es am Mittwoch zu einem Schiffsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten beim Beladen eines Gütermotorschiffs am späten Nachmittag Steuerhaus und eine der Verladeeinrichtungen. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden. Ein Besatzungsmitglied sei - augenscheinlich leicht verletzt - zur Beobachtung in ein Magdeburger Krankenhaus gekommen. Wie es zu der Kollision kam, war der Polizei zufolge noch unklar. Die Weiterfahrt des Schiffs sei wegen der Schäden zunächst nicht möglich gewesen und untersagt worden.