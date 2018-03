Innenminister Grote stellt Kriminalstatistik für 2017 vor

15.03.2018, 05:58 Uhr | dpa

Gemeinsam mit der Polizei will Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote am heutigen Donnerstag (10.00 Uhr) neue Zahlen zur Entwicklung der Kriminalität im Norden vorstellen. Dabei wird der CDU-Politiker auch auf die politisch motivierte Kriminalität eingehen. Aus der bislang jüngsten Kriminalstatistik für 2016 ließen sich vor einem Jahr zwei Trends herauslesen: Es gab in dem Jahr weniger Wohnungseinbrüche, aber mehr Gewalttaten. Die Zahl der registrierten Kriminalität - Verstöße gegen Aufenthalts- und Asylgesetze ausgenommen - lag etwa auf dem Niveau von 2015.