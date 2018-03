Menschen protestieren gegen türkischen Militäreinsatz

15.03.2018, 06:38 Uhr | dpa

Mehrere Hundert Menschen haben am Mittwochabend in Hamburg gegen den Einsatz der türkischen Armee in Nordsyrien protestiert. Bis zu 400 Leute, hauptsächlich Kurden, seien vom Steindamm über den Hauptbahnhof zum türkischen Konsulat gezogen. Dort habe es eine Kundgebung gegeben, dann sei der Zug denselben Weg zurückgegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die unangemeldete Demo sei weitgehend friedlich gewesen. "Bis auf ein paar Pyros gab es keine Probleme." In mehreren deutschen Städten gab es am Abend und in der Nacht zu Donnerstag solche Demos, unter anderem in Köln, Stuttgart, Saarbrücken und Berlin.