15.03.2018, 06:29 Uhr | dpa

Ein 17-Jähriger hat in Schönwölkau (Landkreis Nordsachsen) ein Auto gestohlen und ist damit dann gegen eine Mauer gefahren. Der junge Mann sei dabei nicht verletzt worden, teilte die Polizei in Leipzig am Donnerstagmorgen mit. Ein Zeuge habe am Mittwochabend gesehen, wie das Auto gegen die Mauer fuhr und habe die Polizei informiert. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der 17-Jährige alkoholisiert war. Außerdem hatte er keinen Führerschein.