Munich Re will Gewinn bis 2020 deutlich steigern

15.03.2018, 08:28 Uhr | dpa

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re will den Gewinn in den kommenden Jahren kräftig steigern. Im Jahr 2020 soll der Überschuss bei zirka 2,8 Milliarden Euro liegen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in München mit.

Für das laufende Jahr kalkuliert der Konkurrent von Swiss Re und Hannover Rück mit einem Überschuss zwischen 2,1 und 2,5 Milliarden Euro. Ausgehend vom Mittelwert der Prognosespanne soll der Gewinn damit um zirka 500 Millionen Euro steigen. Die beiden Sparten - die Erst- und die Rückversicherung - sollen jeweils 250 Millionen Euro beitragen.

Bei der Rückversicherung werde dann ein Gewinn von rund 2,3 Milliarden Euro erwartet. Für die Sparte Ergo, bei der das Erstversicherungsgeschäft gebündelt ist, mehr als 500 Millionen Euro.

Mit den Prognosen liegt die Munich Re beim 2020er-Ziel über den Erwartungen der Experten. Mit den Erwartungen für das laufende Jahr bleibt der Versicherer allerdings unter den Schätzungen.

Seine derzeit gute Lage will Munich Re für den Rückkauf weiterer Aktien nutzen. Bis zur Hauptversammlung im Jahr 2019 sollen Anteile für bis zu eine Milliarde Euro erworben werden, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das derzeit laufende Rückkaufprogramm in gleicher Höhe werde wie geplant zur Hauptversammlung am 25. April 2018 abgeschlossen sein.