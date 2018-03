33-Jähriger fährt betrunken Motorrad und verletzt sich

15.03.2018, 08:49 Uhr | dpa

Ein 33-Jähriger ist in Bad Kreuznach betrunken ohne Helm beim Motorradfahren gestürzt und hat sich schwer am Kopf verletzt. Bei der Aufnahme der Personalien bespuckte und trat sein 32 Jahre alter Bekannter die eingetroffenen Polizeibeamten. Er verletzte sich bei der Attacke gegen die Beamten leicht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten blieben unverletzt. Beide Männer seien alkoholisiert gewesen. Der 33-Jährige war am Mittwoch mit dem Motorrad eines Bekannten auf einem Industriegelände gefahren und gestürzt.