Bei Flucht vor Polizeikontrolle in Fluss gefallen

15.03.2018, 08:59 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist in Ilmenau (Ilm-Kreis) vor einer Polizeikontrolle geflohen und dabei in einen Fluss gefallen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Gotha am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Beamten wollten am späten Mittwochabend das Fahrzeug des 31-Jährigen kontrollieren, als er mit seiner 16 Jahre alten Begleiterin in das Auto stieg und los fuhr.

Der Polizei sei bekannt gewesen, dass das Auto ohne Zulassung und Versicherung gewesen sei, heiß es. Bei der Verfolgung versuchte der Fahrer, einer Straßensperre auszuweichen, fuhr in einem Wald einen Abhang hinunter und stieß dort gegen einen Baumstumpf. Der Fahrer und die Beifahrerin flohen zu Fuß weiter. Der 31-Jährige fiel dabei in einen Fluss und wurde von den Beamten aus dem Wasser gezogen. Die Polizisten übergaben die minderjährige Begleiterin an ihre Eltern.

Der Autofahrer wurde unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen die Pflichtversicherung angezeigt. Außerdem stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen am Auto gestohlen wurden. Sie sollen für einen Tankbetrug verwendet worden sein. Zusätzlich stellten die Polizisten einen weiteren Autoschlüssel in der Tasche des 35-Jährigen fest. Er gab an, den Schlüssel gefunden zu haben.