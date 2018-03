Anwältin erschossen: Anklage wegen Mordes gegen Mann erhoben

15.03.2018, 09:08 Uhr | dpa

Nach dem Mord an einer Anwältin in Waren an der Müritz ist Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben worden. Dabei handelt es sich um den 79 Jahre alten Mann, der in Untersuchungshaft sitzt, wie Oberstaatsanwalt Gerd Zeisler am Donnerstag in Neubrandenburg der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Die Indizien sprechen gegen den Mann." So seien Spuren des Opfers an der Kleidung des Beschuldigten gefunden worden. Der Rentner soll die 67 Jahre alte Juristin am 1. Februar in ihrem Anwaltsbüro mit drei Schüssen aus einer Pistole getötet haben und danach geflohen sein.

Die Polizei hatte den Mann nach Hinweisen aus dem Umfeld des Opfers bei der Durchsuchung seiner Wohnung gefasst. Der Beschuldigte habe die Tat bisher bestritten. Die Tatwaffe ist nach Angaben der Polizei noch nicht gefunden worden.