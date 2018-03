Gewächshausbrand verursacht 50 000 Euro Schaden

15.03.2018, 09:18 Uhr | dpa

Remshalden (dpa/lsw) - Das Feuer in mehreren Gewächshäusern in Remshalden hat einen Schaden von 50 000 Euro verursacht. Die Ermittlungen zur Brandursache seien im Gange, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dafür wurde ein Brandsachverständiger vom Landeskriminalamt angefordert. Bisherige Untersuchungen wurden von dem Schaum behindert, den die Feuerwehr zum Löschen benutzte.

Der Brand in einer Gärtnerei war am Mittwochmorgen der Feuerwehr gemeldet worden. Fast 80 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Großbrand zu löschen.