Frau stirbt nach Messerangriff: Auch Täter tot

15.03.2018, 13:38 Uhr | dpa

Einen Tag nach einer Messerattacke in einem Dresdner Seniorenheim ist eine 37 Jahre alte Frau am Donnerstag ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei in der sächsischen Landeshauptstadt mit. Der 59 Jahre alte Angreifer hatte sich nach der Tat aus einem Fenster gestürzt und sich dabei tödlich verletzt. Der Deutsche, der als Pfleger in der Einrichtung tätig war, hatte am Mittwochabend in einem Patientenzimmer mit einem Messer auf die 37-Jährige, die sich dort als Besucherin aufhielt, eingestochen. Nachdem er die Deutsche schwer verletzt hatte, stürzte er sich aus einem Fenster. Der Hintergrund für die Tat ist noch völlig unklar.