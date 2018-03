15.03.2018, 10:39 Uhr | dpa

In einem Dresdener Seniorenheim hat ein Pfleger auf eine Besucherin der Einrichtung eingestochen und sich anschließend aus dem Fenster gestürzt. Die 37-jährige Frau sei bei der Messerattacke am Mittwoch schwer verletzt worden, der 59 Jahre alte Mann nach dem Sturz aus dem Fenster gestorben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Noch sei völlig unklar, warum es zu dem Angriff kam. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Kriminalpolizei ermitteln.