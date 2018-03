St. Peter-Ording startet in die Strandkorb-Saison 2018

15.03.2018, 12:18 Uhr | dpa

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ist am Donnerstag die Strandkorb-Saison eröffnet worden. Mit einer Art "Strandkorb-Ballett" wuchteten Mitarbeiter der Tourismus-Zentrale die schweren Strandmöbel an ihre Plätze. Während der Wintermonate hatten sie die traditionellen Strandmöbel für die Saison hübsch gemacht und auf Vordermann gebracht. Neben zerschlissenen Polstern und abgeblätterter Farbe mussten auch Tische gerichtet und abgerissene Markisen beziehungsweise herausgerissene Fußbänke wieder in Stand gesetzt werden. Die ersten 150 Strandkörbe kamen nicht direkt auf den Strand, sondern auf stabile Holzveranden eineinhalb Meter über dem Boden.