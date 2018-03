Messe "New Energy 2018" in Husum eröffnet

15.03.2018, 12:18 Uhr | dpa

Die Messe "New Energy Husum 2018" ist am Donnerstag im Beisein von Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) und Energiewendeminister Robert Habeck (Grüne) eröffnet worden. Die rund 100 Aussteller aus dem In- und Ausland erwarten bis Sonntag mehr als 10 000 Besucher. Die New Energy auf dem 10 000 Quadratmeter großen Messegelände will sich nicht als reine Fachveranstaltung verstanden wissen. Nach Angaben der Veranstalter sind viele Besucher interessierte Verbraucher, die in Erfahrungen bringen wollen, wie sie erneuerbare Energien, Einspartechnologien oder auch Elektrofahrzeuge nutzen können. Die Messe war 2002 erstmals veranstaltet worden.