Hamburger Bundesliga-Boxer peilen ersten Saison-Heimsieg an

15.03.2018, 12:18 Uhr | dpa

Die Hamburg Giants peilen gegen Hertha BSC den ersten Heimsieg dieser Saison in der Box-Bundesliga-Staffel Nord an. Im Duell mit dem deutschen Vizemeister am Samstag (19.00 Uhr) in der Halle am Braamkamp müssen beide Mannschaften auf wichtige Kämpfer verzichten. "Trotzdem bin ich mir sicher, dass es acht absolut packende Kämpfe auf Augenhöhe gibt", sagte Hamburgs Teammanager Christian Morales am Donnerstag: In der Tabelle sind die Giants (2:8 Zähler) nach fünf Kampftagen Vierte. Sie liegen damit einen Platz hinter den Gästen (7:3), die bereits deutlich besser gepunktet haben.