Schriftsteller Schlink von 19. Jahrhundert fasziniert

15.03.2018, 12:29 Uhr | dpa

Der Schriftsteller Bernhard Schlink (73, "Der Vorleser") ist vom 19. Jahrhundert fasziniert. Das verriet der in der Nähe von Bielefeld geborene Autor am Donnerstag auf der Leipziger Buchmesse. Er habe sich schon immer für die Literatur der Zeit vor 1900 interessiert, vor allem für Theodor Storm oder Theodor Fontane. Deswegen sei es für ihn richtig gewesen, seinen neuen Roman "Olga" auch am Ende des 19. Jahrhunderts anzusiedeln. Auf die Idee und seine Hauptfigur sei er durch die Geschichte eines Mannes gekommen, der bei einer schlecht geplanten Arktis-Expedition ums Leben gekommen sei.

"Ich habe mir die Frage gestellt: Wie lebt man mit so einem Mann", sagte Schlink. Außerdem habe er sich gefragt, wie das wohl für ganze Generationen von Frauen gewesen sei. "Sekretärinnen, die nicht mehr werden konnten, obwohl sie Fähigkeiten für mehr gehabt hätten und mit Männern lebten, die oft über ihren Fähigkeiten lebten."