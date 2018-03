SPD will zweiten Nachtragshaushalt mit Geld für Wohnungsbau

15.03.2018, 12:29 Uhr | dpa

Die SPD fordert von der Staatsregierung einen zweiten Nachtragshaushalt mit zusätzlichen Investitionen in Wohnungsbau, Kinderbetreuung und weitere Polizei- und Justizstellen. Angesichts der wachsenden Wohnungsnot in den Ballungsräumen müsse schnell eine staatliche bayerische Wohnungsgesellschaft auf den Weg gebracht werden, verlangte SPD-Landeschefin Natascha Kohnen am Donnerstag in München. Dafür müssten in einem Nachtragshaushalt die finanziellen Voraussetzungen geschaffen werden. "Die Staatsregierung darf den Bau von neuen und preiswerten Wohnungen, die auch Familien bezahlen können, nicht länger aufschieben", betonte Kohnen. Der zweite Nachtragshaushalt müsse vor der Sommerpause vorgelegt werden.

Notwendig seien auch weitere Investitionen für zusätzliche Kinderbetreuungsplätze und mehr Erzieherinnen. "Wir dürfen die berufstätigen Eltern, die auf gute Kinderbetreuung angewiesen sind, nicht länger alleine lassen", sagte Kohnen. "Wir können nicht auf den Doppelhaushalt 2019/20 warten, der erst im nächsten Jahr verabschiedet wird." Angesichts der erfreulichen Ergebnisse der Steuerschätzung und der Rücklagen gebe es auch finanziellen Spielraum. Die SPD bringt dazu nun einen Antrag in den Landtag ein.