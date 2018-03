Grüne: Befristungen sind Gift der modernen Arbeitswelt

15.03.2018, 13:38 Uhr | dpa

Die Grünen fordern eine Aufhebung von grundlos befristeten Arbeitsverträgen im sächsischen Staatsdienst. Ihr Abgeordneter Valentin Lippmann bezeichnete die sogenannten sachgrundlosen Befristungen am Donnerstag in einer Landtagsdebatte als Gift der modernen Arbeitswelt. Zu viele Menschen in Deutschland würden sich von einem befristeten Job in den nächsten hangeln, um über die Runden zu kommen. "Befristete Arbeitsverträge erhöhen nicht nur das Risiko, nach Ablauf der Vertragsdauer arbeitslos zu werden, die fehlende Planungssicherheit erschwert jegliche Lebens- und Familienplanung oder macht sie nahezu unmöglich", sagte Lippmann.