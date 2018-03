Verband: Wohnraum bezahlbar und Mietanstieg 2017 moderat

15.03.2018, 13:38 Uhr | dpa

Wohnen in Sachsen ist nach Ansicht des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vdw) weiterhin bezahlbar. "Wir haben im Durchschnitt nach wie vor vergleichsweise günstige Mieten und einen absolut moderaten Anstieg", sagte Direktor Rainer Seifert am Donnerstag in Dresden. Die Nettokaltmiete lag 2017 in den 126 Mitgliedsunternehmen bei 5,04 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, 16 Cent mehr als im Jahr zuvor. Investitionen von über 365 Millionen Euro in Neubau, Instandhaltung und Modernisierung zahlten sich laut Seifert auch auf dem Land aus, die Leerstandsquote sei konstant bei 9,9 Prozent. Der Verband fordert im Sinne attraktiver Orte jedoch, dass auch der Teilabriss von Gebäuden gefördert werden solle und wünscht sich in Bereich altersgerechte Sanierung mehr Freiheiten.