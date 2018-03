Mainz 05 mit gemischten Gefühlen ins Derby bei Frankfurt

15.03.2018, 13:39 Uhr | dpa

Mit gemischten Gefühlen geht der FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) ins Rhein-Main-Derby der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Als Tabellen-16. benötigen die 05er im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt. Zuletzt gab es jedoch im Viertelfinale des DFB-Pokals eine heftige 0:3-Pleite in Frankfurt. "Wir gucken nicht zurück", sagte Sportvorstand Rouven Schröder am Donnerstag. Gegenüber dem 0:1 in der Vorwoche gegen Schalke 04 sind kaum personelle Änderungen zu erwarten. Stürmer Emil Berggreen kehrt nach auskurierter Krankheit zwar ins Mannschaftstraining zurück, dürfte aber noch keine Option für die Startelf sein.