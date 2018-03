"The Polaroid Project" im Museum für Kunst und Gewerbe

15.03.2018, 13:49 Uhr | dpa

Das "Phänomen Polaroid" in der digitalen Bilderflut ins Licht gerückt: Eine Ausstellung im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe widmet sich von Freitag (16. März) an dem Medium der Sofortbildfotografie. Die Schau "The Polaroid Project" legt den Schwerpunkt auf die 1980er und 1990er Jahre. "Mit rund 240 Werken von 120 Künstlern beleuchtet sie das ästhetische Spektrum der Sofortbildfotografie und stellt mit 87 Kameramodellen und Prototypen jene innovative Technik vor, die diese visuelle Revolution überhaupt erst ermöglichte", hieß es in einer Mitteilung. Zu sehen war die Schau bereits in Wien, in Hamburg läuft sie bis zum 17. Juni dieses Jahres. Weitere Stationen sind Berlin, Singapur, Montreal und Cambridge (Massachusetts).