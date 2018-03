Schleswig-Holstein: über 500 Autofahrer mit Handy am Steuer

15.03.2018, 15:39 Uhr | dpa

Kiel (dpa/lno) - Innerhalb eines einzigen Tages haben Polizeibeamte auf Schleswig-Holsteins Straßen 518 Verkehrsteilnehmer mit dem Handy am Steuer erwischt. Diese erwartet nun neben einem Punkt auch ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro plus Verwaltungsgebühr, wie ein Sprecher des Landespolizeiamts am Donnerstag sagte. Die Kontrollen am Mittwoch durch rund 470 Beamte waren Teil einer Kontrollwoche der Landespolizei mit dem Schwerpunkt Gurtpflicht und Nutzung von Smartphones. Zum Vergleich: Bei einer ähnlichen Schwerpunktkontrolle vor einem Jahr hatten Beamte an einem Tag 427 Mal Auto- und Lkw-Fahrer mit dem Mobiltelefon am Steuer erwischt.

Am Mittwoch kontrollierten Polizisten im Land mehr als 13 000 Fahrzeuge. Dabei stellten sie 877 Verstöße gegen die Gurtpflicht oder die richtige Sicherung von Kindern im Fahrzeug fest.