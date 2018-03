15.03.2018, 15:48 Uhr | dpa

Einbrecher haben aus einem Modegeschäft in Neustadt/Weinstraße hochwertige Unterwäsche im Wert von mindestens 40 000 Euro gestohlen. Von den Tätern fehle zunächst jede Spur, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie hatten bereits in der Nacht zum Mittwoch die Eingangstür des Geschäfts aufgebrochen und die Waren gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.