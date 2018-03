GEW warnt vor zu vielen Seiteneinsteigern an Schulen

15.03.2018, 15:49 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat eine zurückhaltende Einstellung von Seiteneinsteigern an den Schulen angemahnt. Derzeit seien sie unentbehrlich, um angesichts des Lehrermangels Lücken zu füllen, räumten die GEW-Landesvorsitzenden am Donnerstag in Leipzig ein. "Doch man muss im Blick haben, dass die in der Regel unbefristet eingestellten Seiteneinsteiger künftig Stellen für ausgebildete Lehrkräfte blockieren könnten", sagte Sachsens GEW-Chefin Uschi Kruse. Gemeinsam mit den übrigen GEW-Vorsitzenden regte sie an, Gymnasiallehrer für einen Unterricht an Oberschulen zu gewinnen.