"Reichsbürger"-Prozess in Halle dauert mindestens bis Mai

15.03.2018, 15:49 Uhr | dpa

Der "Reichsbürger"-Prozess in Halle endet nicht vor Mai. Am Donnerstag wurden weitere Verhandlungstermine bis zum 4. Mai anberaumt, wie ein Sprecher des Landgerichts in Halle mitteilte. In dem Prozess muss sich seit Oktober 2017 der frühere Mister Germany, Adrian Ursache, unter anderem wegen versuchten Mordes an einem Polizisten verantworten.

Ursache soll im August 2016 bei einer anstehenden Zwangsräumung seines Grundstücks in Reuden im Burgenlandkreis gezielt auf einen SEK-Beamten geschossen und diesen verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft hält den 43-jährigen Ursache für einen Reichsbürger, der die Gesetze der Bundesrepublik und deren Vertreter nicht anerkennt.