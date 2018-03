Staatsanwaltschaft weitet Ermittlungen gegen Held aus

15.03.2018, 18:28 Uhr | dpa

Der Druck auf den SPD-Bundestagsabgeordneten Marcus Held nimmt zu: Die Staatsanwaltschaft Mainz hat das Ermittlungsverfahren gegen den zurückgetretenen Oppenheimer Bürgermeister auf 23 Fälle ausgeweitet. Gegen ihn gebe es nun auch einen Anfangsverdacht wegen Vergehen gegen das Parteiengesetz in vier Fällen, Bestechlichkeit in zwei Fällen und Vorteilsannahme, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Dabei geht es um Grundstücksverkäufe. Die rheinland-pfälzische SPD legte Held nahe, sein Bundestagsmandat zurückzugeben. Er war zuvor von allen kommunalen Ämtern in Oppenheim zurückgetreten.

Der SPD-Landesverband sieht für Marcus Held "keine politische Zukunft in der SPD Rheinland-Pfalz" mehr. "Er sollte gründlich überdenken, ob er sein Bundestagsmandat nach allem, was vorgefallen ist, noch weiter ausüben kann", teilte Generalsekretär Daniel Stich mit. Innerhalb der Partei seien bei einer Prüfung keine Anhaltspunkte für strafrechtliches Verhalten ausgemacht worden. Ähnlich reagierte SPD-Landeschef Roger Lewentz. Er sagte bei "17:30 Sat.1 Live": "Es wäre für uns sehr hilfreich, das wäre ein guter Dienst an seiner SPD, wenn er sagen würde, ich mache reinen Tisch mit allen Ämtern."

Held soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft unzulässige Spenden angenommen haben, die "möglicherweise als Gegenleistung für gewährte oder erwartete Vorteile" gezahlt wurden. Als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Oppenheim habe er Rechenschaftsberichte von 2013 bis 2016 unterzeichnet, die wegen der Spenden unrichtig gewesen seien. Zwischen 2013 und 2015 soll er sechs Spenden in Höhe von insgesamt 24 600 Euro von einem Maklerbüro angenommen haben - in zeitlichem Zusammenhang mit dem Ankauf von Grundstücken durch die Stadt.

Für ein Grundstück soll Held veranlasst haben, dass ein Abbruchunternehmen einen Auftrag erhält. Die SPD erhielt von der Firma eine Spende über 7500 Euro. Gegen eine Spende von 2000 Euro an den Ortsverein soll er außerdem ein Grundstück einem inzwischen verstorbenen Firmeninhaber zugewiesen haben.

Bisher ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen Held in 15 Fällen wegen des Verdachts der Untreue sowie in einem Fall wegen Bestechlichkeit. Der Bundestag hatte Helds Immunität bereits aufgehoben. Das Parlament sei über die Pläne zur Ausweitung der Ermittlungen informiert worden, teilte die Leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller mit.

Anfang März hatte Held nach wochenlangen Protesten von Bürgern die Reißleine gezogen und war von allen Ämtern in der rheinhessischen Kleinstadt zurückgetreten. Ein neuer Bürgermeister wird voraussichtlich am 3. Juni gewählt. Sein Anwalt hatte den Rücktritt mit dem zunehmenden Druck durch die Berichterstattung und die Rücktrittsforderungen begründet. Dem habe Held sich und seine Familie nicht länger aussetzen wollen. Held lege aber Wert auf die Feststellung, dass damit kein Schuldeingeständnis verbunden sei. Der SPD-Politiker ist seit Januar krankgeschrieben.