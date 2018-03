Gericht untersagt Ladenöffnung am Buchmesse-Sonntag

15.03.2018, 18:09 Uhr | dpa

Hinweisschild mit den Ladenöffnungszeiten an Sonntagen an einem Geschäft. Foto: Gero Breloer/Archiv (Quelle: dpa)

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat die für Sonntag geplante Ladenöffnung in Leipzig untersagt. Es gab damit am Donnerstag in Bautzen einem Eilantrag der Gewerkschaft Verdi statt, wie das Gericht mitteilte. Diese hatte gegen einen Beschluss des Stadtrats geklagt, der eine Öffnung der Geschäfte im Leipziger Zentrum während der Buchmesse auch am kommenden Sonntag ermöglichen sollte. Die Entscheidung des Gerichts ist nicht mehr anfechtbar. Zuerst hatte "Radio Dresden" über die Entscheidung berichtet.