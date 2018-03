15.03.2018, 18:19 Uhr | dpa

Im Kreis Ahrweiler hat sich eine Schaufel von einem Traktor gelöst und eine 34 Jahre alte Frau erschlagen. Der Fahrer des Traktors sei an einem Bauernhof gerade dabei gewesen, Weidezaunpfähle zu setzen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Wie es zu dem Unfall am Mittwoch kam, war zunächst unklar. Das soll eine Untersuchung klären. Die "Rhein-Zeitung" aus Koblenz hatte zuvor über den Fall berichtet. Demnach war die Traktorschaufel zwar ordnungsgemäß angebracht, jedoch nicht arretiert.