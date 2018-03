Verkehrsminister Pegel will Ausdehnung des Rufbus-Systems

15.03.2018, 20:18 Uhr | dpa

Landesverkehrsminister Christian Pegel (SPD) erwartet eine deutliche Ausdehnung des Rufbus-Systems in ganz Mecklenburg-Vorpommern und setzt dabei auf regionale Initiative. "Wir brauchen Ideen, die die Bedingungen vor Ort aufnehmen. Schema F wird nicht überall funktionieren", sagte Pegel am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Modellprojekte etwa in den Kreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim oder Vorpommern-Greifswald hätten gezeigt, dass auf Bestellung eingesetzte Rufbusse eine effektive Ergänzung etwa zum Schülerverkehr darstellten. Leerfahrten könnten vermieden werden. Bei Rufbussen müssen Interessenten in der Regel mindestens zwei Stunden vor Abfahrt ihren Bedarf telefonisch oder per E-Mail anmelden.

SPD und CDU machten in einem Antrag deutlich, dass zur Sicherung der Mobilität im ländlichen Raum auch nachbarschaftliche Hilfe zu organisieren sei. Mitfahrangebote könnten über Internet-Plattformen vermittelt werden. Neben privaten Kraftfahrern könnten möglicherweise auch Dienstfahrzeuge etwa von Pflegediensten einbezogen werden, hieß es. Zu klären sei jedoch, wie sich das auf den Versicherungsschutz auswirkt. Anfang 2019 sollen Ergebnisse vorliegen.

Die oppositionelle Linke reagierte mit Kritik. "Statt die drängenden Probleme eines völlig unzureichenden ÖPNV anzugehen, sollen fadenscheinige Lösungsansätze als Handlungsnachweis dienen und suggerieren, dass sich SPD und CDU kümmern", konstatierte die Linken-Abgeordnete Mignon Schwenke. Die Sicherung von Mobilität sei eine Grundfrage der Entwicklung in den ländlichen Räumen. Das was die Koalition dafür anbiete, sei mehr als dürftig. Schwenke erneuerte die Forderung nach mehr Geld für Busse und Regionalbahnen und mahnte die Rücknahme von Streckenstilllegungen an.