Vermisste Frau aus Breitfurt tot in der Blies gefunden

15.03.2018, 21:49 Uhr | dpa

Die Leiche einer 45-Jährigen ist am Donnerstag in der Blies gefunden wurden. Dabei handele es sich um eine seit dem 13. März vermisste Frau aus Breitfurt, teilte das Landespolizeipräsidium am Donnerstagabend mit. Nach intensiven Suchmaßnahmen sei die Frau leblos in dem Fluss zwischen Breitfurt und Bliesdalheim (Saarpfalz-Kreis) geborgen worden. Dazu, ob die Frau durch einen Unfall oder ein Verbrechen ums Leben gekommen ist, machte die Polizei keine Angaben. Auch der Todeszeitpunkt war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.