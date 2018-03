Stadtvertreter fordern Drogentest von Bürgermeister

15.03.2018, 21:49 Uhr | dpa

Die Stadtvertreter von Ueckermünde (Kreis Vorpommern-Greifswald) haben ihrem Bürgermeister Gerd Walther (Linke) die Dienstgeschäfte untersagt und verlangen einen Drogentest. Dieser Beschluss wurde mit sehr großer Mehrheit in nicht öffentlicher Sitzung am Donnerstagabend gefasst, wie ein Stadtsprecher erklärte. Der Antrag kam von der CDU-Fraktion. Hintergrund sind Probleme mit Rauschgift, die der 47 Jahre alte Bürgermeister in Medienberichten selbst eingeräumt hatte. In dem Zusammenhang ermittelt auch die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des illegalen Drogenmissbrauchs gegen Walther und hatte sein Wohnhaus durchsucht.

Der Linken-Politiker, der derzeit wegen Krankheit nicht im Dienst ist, solle mit "sofortiger Wirkung" die Schlüssel abgeben und dürfe das Rathaus dann nicht mehr betreten, hieß es. Walther hatte erklärt, in den vergangenen Jahren mehrfach in Berlin mit Drogen in Berührung gekommen zu sein. Als Grund hatte er persönliche Probleme genannt.

Die Stadtvertreter verlangten eine amtsärztliche Untersuchung, um zu klären, inwieweit der Bürgermeister nicht mehr mit Drogen in Kontakt steht. Die Stadt brauche Gewissheit. Sollte diese Prüfung ergeben, dass der Bürgermeister keine Drogen nehme, könne er auch wieder die Dienstgeschäfte führen. Walthers Anwalt Peter-Michael Diestel hatte erklärt, sein Mandant sei weder in der Vergangenheit von Drogen abhängig gewesen noch gegenwärtig. Einen Drogentest lehne man ab.