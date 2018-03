Reaktionen nach dem Viertefinaleinzug von RB Leipzig

15.03.2018, 22:08 Uhr | dpa

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Wir sind natürlich sehr stolz und sehr froh, dass wir es geschafft haben weiterzukommen. Wir wissen aber, dass wir es viel früher hätten entscheiden können. Die Chancen waren da. Bei uns gibt es Spannung immer inklusive, manchmal mehr als erträglich. Nach dem sehr guten Beginn haben wir leider Gottes aufgehört, Fußball zu spielen und den Gegner stark gemacht. Genau vor der Halbzeit bekommen wir das 1:1. Da war das Spiel wieder offen. Ich bin in der Halbzeit schon ein bisschen laut geworden, weil mir nicht gefallen hat, was wir nach dem 1:0 gespielt haben. In der 2. Halbzeit war anfangs wieder einer bisschen mehr Zug drin, wir machen aber leider das zweite Tor nicht. Die Krönung war der Elfmeter von Timo Werner, der das Spiel entschieden hätte. So mussten wir bis zu allerletzten Sekunde zittern. Man kann es im Moment noch nicht so richtig einordnen. So schnell werden wir dieses Jahr nicht vergessen. Bis jetzt haben wir gezeigt, dass wir das Potenzial haben, mit dem geringstmöglichen Vorsprung in die nächste Runde zu kommen. Wir brauchen uns vor keinem zu verstecken. Jetzt schon ans Finale zu denken, wäre vermessen."