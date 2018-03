Ex-Ministerin Renate Schmidt: Bayern-SPD unterbewertet

15.03.2018, 22:18 Uhr | dpa

Die frühere SPD-Familienministerin Renate Schmidt rechnet für die Bayern-SPD mit einem deutlich besseren Wahlergebnis, als es aktuelle Wählerumfragen erwarten lassen. Zwar sei die Lage für die SPD wegen des erweiterten Parteienspektrums zweifelsohne schwieriger als zu ihrer Zeit. "Aber trotzdem sind wir mehr wert als 16 Prozent", sagte Schmidt am Donnerstagabend zum Auftakt der Veranstaltungsreihe "Kohnen Plus" der Bayern-SPD in Nürnberg. Schmidt, die vor rund 400 Besuchern über die aktuelle Lage der Bayern-SPD diskutierte, hatte die bayerische SPD von 1991 bis 2000 geleitet.

Um an frühere Wahlergebnisse anknüpfen zu können, müsse die SPD "wieder die Sorge der Menschen in den Mittelpunkt stellen", mahnte Schmidt. Dies ist nach ihrer Einschätzung in der Vergangenheit keineswegs immer der Fall gewesen. Als Beispiel nannte sie die von der SPD durchgesetzte Ehe für alle. Dass dies gelungen sei, sei in Ordnung. "Aber das ist nicht unser Markenzeichen und interessiert allenfalls fünf Prozent der Bevölkerung", machte die 74 Jahre alte Sozialdemokratin deutlich. "Das, was die Leute von uns erwarten, sind Antworten auf die Frage, ob ihr Arbeitsplatz sicher ist und wie wir verhindern wollen, dass die Schere von Arm und Reich nicht mehr weiter auseinander geht." Das bringe der SPD bei Wahlen dann vielleicht nicht 30 Prozent, "27 Prozent aber schon".