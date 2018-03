Mehrfamilienhaus im Landkreis Fulda brennt: Frau verletzt

15.03.2018, 23:09 Uhr | dpa

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses im Kreis Fulda ist am Donnerstagabend eine Frau verletzt worden und ein hoher Sachschaden entstanden. Rund 30 Bewohner konnten sich aus dem Gebäude in der Gemeinde Flieden retten, wie ein Polizeisprecher in Fulda sagte. Die verletzte Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Feuer im Dachgeschoss des Hauses ausbrach, war zunächst unklar. 80 Feuerwehrleute löschten den Brand. Das Gebäude sei unbewohnbar, sagte der Polizeisprecher. Der Sachschaden liege bei deutlich mehr als 100 000 Euro.