Mutmaßlicher Randalierer in Leipzig vor Gericht

16.03.2018, 00:49 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht Leipzig muss sich heute ein mutmaßlicher linksautonomer Randalierer verantworten. Das Amtsgericht hatte den Mann für schuldig befunden, sich im Januar 2015 an Krawallen in Leipzig beteiligt zu haben, bei denen rund 600 zum Teil vermummte Menschen unter anderem Fensterscheiben von Gerichten einwarfen sowie Polizisten und Polizeiautos mit Steinen angriffen. Wegen schweren Landfriedensbruchs wurde er zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt, in die allerdings eine Vorstrafe mit einfloss. Sowohl Verteidigung wie auch Anklage gingen in Berufung. Die Verteidigung des Mannes will einen Freispruch erreichen. Ein Urteil könnte nach Gerichtsangaben noch im Lauf des Tages verkündet werden.