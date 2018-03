Nabu über Herdenschutz-Projekt: Hunde und Zäune gegen Wölfe

16.03.2018, 14:19 Uhr | dpa

Ein Wolf steht in einem Wildpark in seinem Gehege. Foto: Alexander Heinl/Archiv (Quelle: dpa)

Reichen Elektrozäune und Herdenschutzhunde, um Nutztiere vor Wolfsrissen zu bewahren? Der Naturschutzbund (Nabu) glaubt an den Erfolg solcher Maßnahmen und unterstützt Weidetierhalter im Rahmen des Projekts "Herdenschutz Niedersachsen". Am Freitag präsentierte der Nabu in Elsdorf (Kreis Rotenburg) mögliche Schutzvarianten. "Ich setze auf die Kombination aus einem vernünftigen Elektrozaun und Hunden", sagte der Schäfer Holger Benning. "Ich hatte noch nie einen Riss." Das Landvolk Niedersachsen hingegen sieht solche Schutzkonzepte kritisch. "Herdenschutzhunde sind eine Scheinlösung, weil der Großteil der Schafhalter diese Tiere nicht einsetzen kann", sagte der Landvolkvertreter Hartmut Schlepps.