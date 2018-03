CDU-Fraktion wählt Klöckners Nachfolger

16.03.2018, 02:19 Uhr | dpa

Mainz (dpa/lrs) - Bei der CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz geht eine Ära zu Ende. Heute wählt die größte Oppositionsfraktion den Nachfolger von Julia Klöckner, die Bundeslandwirtschaftsministerin wurde. Die bisherige Fraktionschefin hatte vorgeschlagen, dass ihr Stellvertreter Christian Baldauf an die Spitze rückt. Der Landesvorstand hatte diesen Vorschlag angenommen. Nun entscheiden die 35 Abgeordneten. Klöckner stellt ihren Nachfolger (10.30 Uhr) nach der Abstimmung in Mainz vor. Sie selbst hatte Baldauf 2011 nach ihrem Wechsel von Berlin nach Rheinland-Pfalz an der Spitze der Fraktion abgelöst.