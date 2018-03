Vater soll im Prozess um toten Säugling als Zeuge aussagen

16.03.2018, 02:48 Uhr | dpa

Am Landgericht Zwickau wird heute der Prozess um den Tod eines Säuglings im Sommer 2016 fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag soll die angeklagte Mutter erneut zu den Umständen befragt werden, die zum Tod des Babys geführt haben. Zudem ist die Zeugenaussage des Kindsvaters vor der Schwurgerichtskammer vorgesehen. Der ehemalige Lebensgefährte der Angeklagten tritt in dem Prozess als Nebenkläger auf.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 33-Jährigen Totschlag durch Unterlassen vor. Sie soll den neugeborenen Jungen nach der Geburt nicht versorgt und ihn dann auf einer Wiese nahe ihres Wohnortes Wilkau-Haßlau abgelegt haben. Dort wurde die Leiche des Säuglings erst zehn Monate später gefunden. Zum Prozessauftakt hatte die Frau die Vorwürfe eingeräumt.