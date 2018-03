Polizeischule: Urteil über Beschwerde gegen Auftragsvergabe

16.03.2018, 03:58 Uhr | dpa

Blick in das Treppenhaus des Oberlandesgericht Karlsruhe. Foto: Uli Deck/Archiv (Quelle: dpa)

Im Rechtsstreit über die Vergabe eines Bauauftrags für die neue Polizeischule in Herrenberg (Kreis Böblingen) fällt heute eine Entscheidung. Das Oberlandesgericht Karlsruhe will sein Urteil über die Beschwerde eines unterlegenen Bieters verkünden. Bereits in der mündlichen Verhandlung hatte sich eine Niederlage des Beschwerdeführers abgezeichnet.

Bei dem umstrittenen Auftrag geht es um Abbrucharbeiten in einer Größenordnung von rund 1,3 Millionen Euro. Der unterlegene Bieter zweifelt unter anderem die Eignung des Unternehmens an, das den Zuschlag erhalten hatte. Insgesamt investiert das Land in Herrenberg rund 30 Millionen Euro.