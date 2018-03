Notrufe im Prozess um Dreifach-Mord abgespielt

16.03.2018, 12:19 Uhr | dpa

Im Prozess um das Familiendrama von Villingendorf (Kreis Rottweil) mit drei Toten ist ein Notruf mit der panischen Stimme der Mutter des getöteten Kindes abgespielt worden. "Er hat geschossen", sagte sie demnach am Telefon zu einem Polizisten. "Mein Sohn ist zu Hause". Angeklagt ist der 41 Jahre alte Ex-Partner der Frau. Seit Freitag muss er sich am Landgericht Rottweil wegen dreifachen Mordes verantworten. Er soll im September 2017 an der Wohnung seiner Ex-Partnerin aufgetaucht sein und dort zunächst ihren neuen Freund sowie dessen Cousine und im Wohnzimmer seinen eigenen sechsjährigen Sohn erschossen haben.

Die Mutter des Kindes konnte zu Nachbarn flüchten, die mit ihr die Polizei riefen. Die Tatwaffe war ein großkalibriges Gewehr, das am Lauf und Schaft gekürzt und damit noch 54 Zentimeter lang war, wie ein Polizist am Freitag vor Gericht sagte. Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte das Gewehr im August 2017 in Kroatien gekauft.

Der mutmaßliche Täter konnte flüchten und wurde fünf Tage nach der Tat in einem zwölf Kilometer vom Tatort entfernten Dorf festgenommen (Az.: 1 Ks 10 Js 10802/17).