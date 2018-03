BGH urteilt über Schallschutz bei Bad-Modernisierung

16.03.2018, 05:48 Uhr | dpa

Der Bundesgerichtshof (BGH) fällt heute in einem Streit um Lärm ein Urteil, das weitreichende Auswirkungen auf Wohnungsbesitzer haben könnte. Es geht um die Anforderungen an den sogenannten Trittschallschutz bei der Modernisierung eines Bades. Der Senat entscheidet in einem Konflikt aus Hamburg, ob der Dezibel-Grenzwert aus dem Baujahr des Hauses gilt oder derjenige zum Zeitpunkt der Instandsetzung (Az.: V ZR 276/16).

Entscheidend ist die Frage, ab wann ein Eingriff in die Bausubstanz als so groß anzusehen ist, dass er wie ein Neubau bewertet werden kann. In dem Hamburger Fall ließ ein Wohnungseigentümer bei der Badsanierung auch den Estrich entfernen und eine Fußbodenheizung einbauen. Der Nachbar aus der Wohnung darunter zog wegen des danach höheren Trittschalls vor Gericht. Der Grenzwert aus dem Baujahr 1990 liegt bei 46 Dezibel (dB), der zum Zeitpunkt der Sanierung bei 37 dB.

Laut dem Urteil des Landgerichts gilt der ältere Wert. Die Beklagten akzeptierten das, doch die Kläger wollen mit der Revision den schärferen Grenzwert durchsetzen.