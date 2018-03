16.03.2018, 06:28 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 2 westlich von Magdeburg in Sachsen-Anhalt ist ein Fußgänger aus Rheinland-Pfalz von einem Sattelzug erfasst und getötet worden. Wie die Polizei in Hohe Börde mitteilte, starb der 21-Jährige am Donnerstagabend noch an der Unfallstelle. Warum der junge Mann aus Mainz zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs war, dazu konnte die Polizei in der Nacht auf Freitag noch keine Angaben machen.