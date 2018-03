Utas treffen sich in Naumburg

16.03.2018, 06:28 Uhr | dpa

Kinder, Jugendliche und Frauen mit dem Namen Uta treffen sich von heute an in Naumburg. Bisher haben sich 147 Utas aus ganz Deutschland angemeldet und damit mehr als beim letzten "Uta-Treffen" vor zwei Jahren. 2016 waren knapp 130 Utas gekommen, darunter auch eine aus Moskau. Für die Teilnehmerinnen gibt es ein buntes Programm aus Führungen, Ausflügen, Kreativworkshops und Konzerten. Höhepunkt ist ein Gruppenfoto mit allen Utas am Samstagvormittag im Dom. Mit dem mittlerweile siebten Fest wird alle zwei Jahre die bekannte Stifterfigur des Naumburger Doms, Uta von Ballenstedt, gewürdigt. Insgesamt gibt es zwölf Statuen. Sie zählen zu den bedeutendsten Kunstwerken des Mittelalters.