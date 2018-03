Innenministerium gibt 125 000 Euro für Nordische Kombinierer

16.03.2018, 06:28 Uhr | dpa

Der Freistaat Sachsen unterstützt den Weltcup der Nordischen Kombinierer an diesem Wochenende in Klingenthal (Vogtland) mit 125 000 Euro. Ein entsprechender Fördermittelbescheid sei dem Veranstalter diese Woche zugegangen, teilte der für Sport zuständige Innenminister Roland Wöller am Freitag in Dresden mit. "Gerade nach den Erfolgen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang freuen wir uns, unsere Top-Athleten vor heimischer Kulisse um Erfolge kämpfen zu sehen", sagte der CDU-Politiker. Sie seien Vorbilder "besonders für den sportlichen Nachwuchs". Zum FIS-Weltcup in der Nordischen Kombination wird die gesamte Weltspitze in Klingenthal erwartet - inklusive der Lokalmatadore Eric Frenzel und Björn Kircheisen.