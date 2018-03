16.03.2018, 06:28 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 2 westlich von Magdeburg ist ein Fußgänger von einem Sattelzug erfasst und getötet worden. Wie die Polizei in Hohe Börde mitteilte, starb der 21-Jährige am Donnerstagabend noch an der Unfallstelle. Warum der junge Mann aus Rheinland-Pfalz zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs war, dazu konnte die Polizei in der Nacht auf Freitag noch keine Angaben machen.