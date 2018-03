16.03.2018, 07:58 Uhr | dpa

Zwei Männer haben ein Hotel in Berlin-Wilmersdorf überfallen. Einer von ihnen hat am Donnerstagabend die 20 Jahre alte Empfangsdame des Hotels in der Xantener Straße mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der zweite Unbekannte stand während des Raubüberfalls Schmiere. Die beiden Räuber konnten mit ihrer Beute fliehen. Die 20-Jährige wurde nicht verletzt.